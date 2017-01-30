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الحضري: حصد اللقب الإفريقي أهم من الأرقام الشخصية
عصام الحضري‎

الحضري: حصد اللقب الإفريقي أهم من الأرقام الشخصية

الإثنين، 30 يناير 2017 05:04 م
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أعرب عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر وفريق وادي دجلة، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، مشيرا إلى أن هدف المنتخب الآن هو حصد اللقب القاري.

وتأهل منتخب مصر إلي نصف نهائي بطولة إفريقيا بعد تغلبه أمس الأحد علي المنتخب المغربي بهدف نظيف سجله محمود كهربا في الدقيقة 87 ، في إطار الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وقال عصام الحضري - في تصريح اليوم الاثنين - إن هدف المنتخب في الوقت الحالي هو حصد لقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة في التاريخ، مشيرا إلى أنه لا يهتم كثيرا بالأرقام الشخصية التي يحققها، وأن أهم شئ هو التأهل للمباراة النهائية، ومن بعدها التفكير في حصد اللقب.

ويلعب منتخب مصر مع منتخب بوركينا فاسو، بعد غد الأربعاء، على استاد “دانجوندجي” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

وأوضح الحضري أن مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو ستكون صعبة للغاية، مشددا على قوة الفريق البوركيني، وقدرته على التأهل لهذا الدور بعد التغلب علي منتخب تونس بهدفين نظيفين، متمنيا أن يحالف التوفيق الفراعنة في اللقاء المقبل من أجل المشاركة في المباراة النهائية للبطولة التي غاب عنها المنتخب الوطني لمدة 7 سنوات.

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