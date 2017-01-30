ندواتان بمعرض الكتاب حول الهوية المصرية والدساتير والمستقبلالإثنين، 30 يناير 2017 04:59 م
عقدت فعاليات ندوة بعنوان “الهوية المصرية بين التاريخ والمعاصرة”، بقاعة “سلامة موسى” بالمبنى الرئيسى لمعرض الكتاب في دورته الحالية، والتي تتضمن لقاء مع عالم المصريات وسيم السيسي، حول الهوية وحول كتبه التي تناولت هذا الموضوع.
أدارت الندوة الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي والتي أوضحت أن اللقاء سيتضمن مداخلات للجمهور، بعد كلمة السيسي، بالإضافة إلى توقيع لعدد من كتبه.
كما تعقد ندوة حول “الدساتير والمستقبل” بقاعة صلاح عبد الصبور، الاربعاء المقبل لمناقشة مشاركة الشباب ورؤيتهم للدساتير وأهميتها في تأسيس واستمرار دولة القانون وترسيخ قيم ومبادئ الحق والعدل والسلام بين جميع سلطات الدولة وبين الشعب لاستشراف مستقبل أكثر إشراقا لمصر جديدة، في إطار فعاليات المحور الرئيسي الشباب وثقافة المستقبل لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
تبدأ الندوة بتساؤلات ومداخلات الشباب، ثم يتحدث عدد من أعضاء لجنة العشرة والخمسين لوضع الدستور الحالي وقضاة وبرلمانيون وأساتذة جامعيون وخبراء ومعنيون. ويدير الندوة المستشار الدكتور خالد القاضي.
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