 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 04:51 مساءً
روابط سريعة
مركز للتأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف‎
جامعة بني سويف

مركز للتأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف‎

الإثنين، 30 يناير 2017 05:02 م
خاص - محيط

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة على إنشاء مركز للتأهيل النفسي للأطفال ذوي الحتياجات الخاصة بالجامعة ليخدم محافظة بني سويف وشمال الصعيد ويأتي في إطار التوسع في القطاع الطبي التابع لمستشفى الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم الاثنين - اهتمام الجامعة باستكمال الصرح الطبي التابع لها من مستشفيات ومراكز متخصصة تخدم المجتمع والبيئة المحيطة في جميع التخصصات خاصة قسم الأطفال، مشيرا إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الجامعة في إنشاء مستشفى أبو الريش للأطفال في بني سويف لتصبح إحدى مستشفيات الجامعة المتخصصة وتقدم خدمات متميزة للمجتمع والبيئة المحيطة.

من جانبه، أكد عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور منصور حسن أهمية إنشاء مراكز طبية متخصصة مثل مركز علاج الإدمان والسموم ومراكز التأهيل النفسي خاصة المهتمة بفئة الأطفال بصفة عامة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منهم بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المحافظة نسبة 0.8% من سكان النحافظة من هؤلاء الأطفال مما يستلزم وجود مركز للتأهيل النفسي لعلاجهم ورعايتهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3