وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة على إنشاء مركز للتأهيل النفسي للأطفال ذوي الحتياجات الخاصة بالجامعة ليخدم محافظة بني سويف وشمال الصعيد ويأتي في إطار التوسع في القطاع الطبي التابع لمستشفى الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم الاثنين - اهتمام الجامعة باستكمال الصرح الطبي التابع لها من مستشفيات ومراكز متخصصة تخدم المجتمع والبيئة المحيطة في جميع التخصصات خاصة قسم الأطفال، مشيرا إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الجامعة في إنشاء مستشفى أبو الريش للأطفال في بني سويف لتصبح إحدى مستشفيات الجامعة المتخصصة وتقدم خدمات متميزة للمجتمع والبيئة المحيطة.

من جانبه، أكد عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور منصور حسن أهمية إنشاء مراكز طبية متخصصة مثل مركز علاج الإدمان والسموم ومراكز التأهيل النفسي خاصة المهتمة بفئة الأطفال بصفة عامة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منهم بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المحافظة نسبة 0.8% من سكان النحافظة من هؤلاء الأطفال مما يستلزم وجود مركز للتأهيل النفسي لعلاجهم ورعايتهم.