

أمر المستشار ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة ضابط شرطة إلى المحكمة الجزئية وتحديد جلسة 5 فبراير لبدء أولى الجلسات لاتهامه بالتربح من وظيفته.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مركز شرطة ديرب نجم من مواطن يتضرر فيه من قيام ضابط شرطة باستيقافه خلال قيادته سيارته الخاصة بطريق “السنبلاوين – ديرب نجم” وإيهامه بأنه كمين للشرطة وفرض عليه غرامة لوجود مخالفة مرورية بسيارته وطلب منه مبلغ قدرها 2000 جنيه لعدم تحرير المخالفات والإفراج عنه.

وقام الرائد أحمد جلال رئيس مباحث المركز بضبط المتهم الذي تبين أنه ضابط نظامي من قوة مركز شرطة تمي الامديد برتبة نقيب وعمره 51 سنة ومقيم بقرية منشية صهبرة التابعة لديرب نجم وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه ثم إحالته للمحاكمة.