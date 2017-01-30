 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 04:56 مساءً
روابط سريعة
السيسي يلتقي رئيس وزراء أثيوبيا على هامش القمة الأفريقية
السيسي

السيسي يلتقي رئيس وزراء أثيوبيا على هامش القمة الأفريقية

الإثنين، 30 يناير 2017 05:01 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء اثيوبيا على هامش المشاركة في أعمال القمة الأفريقية الـ٢٨ المنعقدة حاليا على مستوى القادة بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3