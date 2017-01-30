التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء اثيوبيا على هامش المشاركة في أعمال القمة الأفريقية الـ٢٨ المنعقدة حاليا على مستوى القادة بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.