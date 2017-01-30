هجوم مسلح على مطعم في إسطنبول

وقع هجوم مسلح، منذ قليل، على أحد المطاعم في مدينة “إسطنبول” التركية، وسط وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت قناة “إن تي في” التليفزيونية التركية، إن الحادث ليس هجوما إرهابيا.

وذكرت القناة أن رجلا أطلق النار على آخر، اعتقد أنه قتل والده منذ 12 عاما وحدث الاشتباك داخل المطعم، وخلال الاشتباك أصيب شخصان من رواد المطعم.

وألقي القبض على المهاجم بعد استسلامه عقب تنفيذ الهجوم.