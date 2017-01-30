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الإثنين 30 يناير 2017 04:55 مساءً
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هجوم مسلح على مطعم في إسطنبول
هجوم مسلح

هجوم مسلح على مطعم في إسطنبول

الإثنين، 30 يناير 2017 04:49 م

وقع هجوم مسلح، منذ قليل، على أحد المطاعم في مدينة “إسطنبول” التركية، وسط وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت قناة “إن تي في” التليفزيونية التركية، إن الحادث ليس هجوما إرهابيا.

وذكرت القناة أن رجلا أطلق النار على آخر، اعتقد أنه قتل والده منذ 12 عاما وحدث الاشتباك داخل المطعم، وخلال الاشتباك أصيب شخصان من رواد المطعم.

وألقي القبض على المهاجم بعد استسلامه عقب تنفيذ الهجوم.

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