الطبعة الرابعة من "يسلم إلى مالك" لصافي الهنداوي بمعرض القاهرة للكتابالإثنين، 30 يناير 2017 05:05 م
تشارك الطبعة الرابعة من المجموعة القصصية “يُسلم إلى مالك” للكاتبة الشابة صافي الهنداوي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ال 48.
”ُيسلم إلى مالك” تم إصداره العام الماضي، عن دار ليان للنشر والتوزيع، وهو مجموعة قصصية ترويها الكاتبة من خلال تجارب ومعايشات حياتية مرت بها، بعض هذه التجارب من واقع أوضاع اجتماعية وسياسية، والبعض الآخر قصص شخصية عاشتها، واعتمد الكتاب على نقل هذه التجارب بشكل رسائل صيغت إلى مالك، شخصية طوعتها الكاتبة كإبن لها لم يأتي بعد، تحكي له عن تلك المعايشات، من أجل إيصال رسائل غير مباشرة يمكن أن يجد القارئ من خلالها نفسه، أو يجد إجابات لعدد من الأسئلة الدائرة في عقله.
تجدر الإشارة إلى أن صافي تم تكريمها عن المجموعة القصصية “يُسلم إلى مالك”بمؤتمرين خلال العام الماضي، حيث كانت المرة الأولى بمؤتمر “المحاربات هن الجميلات” في شهر مايو الماضي، والتكريم الثاني بمؤتمر “مصر أولاً” في ديسمبر الماضي.
وصافي الهنداوي، كاتبة شابة درست الصحافة وحصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة عام 2010، نشرت مجموعة من المقالات في أكثر من موقع إلكتروني ومجلة، كمجلة كلمتنا الشبابية، وموقع الميديا توداي، وعملت مذيعة براديو حريتنا، نشطت في مجال حقوق الإنسان من خلال عملها بعدد من المراكز الحقوقية، وعملها كباحثة ضمن أحد مشروعات منظمة العمل الدولية، وتعمل الآن كمسؤل للعلاقات الإعلامية في شركة علاقات عامة.
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