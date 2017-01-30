زعم الإعلامي السوري، فيصل القاسم، أن مصادر سورية أطلعته على حد تعبيره بأن الرئيس بشار الأسد، طريح الفراش وفى حالة صحية خطيرة، وذلك بعد أيام من نشر رئاسة الجمهورية بيانا قالت فيه إن الأسد بخير وبصحة جيدة.

جاء ذلك في تغريدة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش، لكنه ليس غائبًا عن الوعي. نسبة خطورة المرض 70%.. هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا”.

ويذكر أن الرئاسة السورية نشرت، الجمعة، بيانا قالت فيه: “تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، شاعئات تتحدّث عن صحّة الرئيس الأسد، لا يزال بعضها مستمرًا حتى الآن، مصدرها جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجّه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول في مخيّلة من أطلقها فقط.. وتتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أرادوه لسوريا طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف البيان: “إن رئاسة الجمهورية إذ تنفي كلّ هذه الأخبار، جملةً وتفصيلًا، تؤكد عدم صحّتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تمامًا.. تؤكد أيضًا أنّ الشعب السوري بات محصنًّا ضدّ مثل تلك الأكاذيب، وما أكثرها منذ بداية الحرب على سوريا وحتى الآن، وتشير إلى أنها لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة.. ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء”.