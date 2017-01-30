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تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا
السفارة التركية في مصر

تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا

الإثنين، 30 يناير 2017 04:44 م
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية التركية، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من سنتين إثر تدهور الوضع الأمني هناك.

وجاء في بيان الخارجية التركية - الذي أوردته صحيفة “ديلي صباح” التركية - إن الإستعدادات التي أشرف عليها السفير التركي لدى ليبيا أحمد أيدين دوجان قد اكتملت، وبناء عليه، تم استئناف أنشطة السفارة التركية في طرابلس اليوم، مع تخفيض عدد الموظفين في المرحلة الأولى.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ، على صفحته على موقع “تويتر”، ” أعيد فتح السفارة التركية في طرابلس اليوم، وستستمر إسهاماتنا في تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا بصورة مطردة”.

وكانت السفارة التركية في ليبيا قد أغلقت عام 2014 بسبب مخاوف أمنية.

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