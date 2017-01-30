تسليم عقود بـقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه للجمعيات الاهلية بقناالإثنين، 30 يناير 2017 04:43 م
سلم عبد الحميد الهجان محافظ قنا أربعة عقود بقيمة 2 مليون جنيه لعدد أربع جمعيات أهلية لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بقنا وكذا تسليم عقد بقيمة 400 الف جنيه كمنحة إضافية لمشروع تطوير وترميم مركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال بيان صادر عن ديوان المحافظة، إن ذلك يأتي ضمن خطة الصندوق الخاصة بتطوير المؤسسات الاجتماعية بالمحافظة.
وقال “الهجان” عبر البيان، أنه تم تسليم عقد بقيمة 500 الف جنيه لكلا من (الجمعية النسائية لتحسين الصحة بقنا – جمعيتي قناطر نجع حمادي والجمعية الخيرية الاسلامية بالنجاحية بمركز ومدينة نجع حمادي – جمعية رؤي للتنمية والمشاركة بمركز دشنا ) لتنفيذ مشروعات خاصة بعناية صحة الام والطفل ولتشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية توفر 430 فرصة عمل للشباب من الجنسين.
وبدوره، قال محمود العماري مدير المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي بقنا، إن تلك المشروعات تهدف الى إيجاد فرص عمل للمواطنين كبديل عن العمل في القطاع الحكومي.
وأوضح “العماري” أن الصندوق مول منذ العام 2013 وحتى الان 66 مشروعًا من المشروعات كثيفة العمالة في عدة قطاعات بالمحافظة منها لـ ( الصحة – البيئة – تشغيل الشباب – محو الأمية ) بمبلغ 64,5 مليون جنيه ساهمت في توفير عدد 5400 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن الصندوق نفذ 6 مشروعات بتكلفة مالية بلغت 78 مليون جنيه تم رصدها من الصندوق لأعمال الرصف وصيانة وترميم الوحدات الاجتماعية ولمراكز الشباب ومنازل الأسر الأولى بالرعاية ولإنشاء مراسي نيليه.
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