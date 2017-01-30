قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، إغلاق 144 حضانة أطفال بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وأبو حماد وأبو كبير وههيا والإبراهيمية والقنايات، لإدارتها بدون ترخيص وعدم إلتزام أصحابها بإشتراطات العمل بالحضانات، ليصل العدد المغلق خلال شهر يناير الحالي 811 حضانة.

كما قرر المحافظ عمل حصر شامل للحضانات القائمة والتأكد من حصولها على التراخيص من عدمه وسحب التراخيص من الحضانات الغير ملتزمة بالإشتراطات اللازمة لعمل الحضانات.

ووجه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة للحضانات المخالفة والتي تقع في نطاق كل مركز ومدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارات التضامن الإجتماعي.

وكان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي علي عبد الرحمن تقدم بمذكره للمحافظ أوضح فيها تشغيل 144 حضانة بمراكز ومدن المحافظة المختلفة بدون ترخيص ولا تتوافر فيها شروط التشغيل، والتي تتمثل في ألا تقل مساحتها عن 100 متر وتكون قائمة على الدور الأرضي وأن تتسع للألعاب ليتمكن الأطفال من ممارسة الرياضة وقضاء يوم ترفيهي بصورة تجذبهم للحضانات.

يشار إلى أن محافظ الشرقية أغلق في وقت سابق 667 حضانة أطفال مخالفة وغير ملتزم أصحابها بإشتراطات العمل بالحضانات ، ليصل إجمالي ما تم غلقه حتى الآن 811 حضانة أطفال مخالفة بنطاق دائرة المحافظة.