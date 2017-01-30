وزير الأوقاف يؤكد على أهمية تتابع الندوات والقوافل الدعويةالإثنين، 30 يناير 2017 04:37 م
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية المتابعة الميدانية وتتابع الندوات والقوافل الدعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الإسلام ومنهجه الوسطي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاوقاف اليوم /الاثنين/ مع مديري إدارات الأوقاف بمحافظة الغربية لمناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة بالمحافظة.
كما ناقش وزير الأوقاف - خلال اللقاء - بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالأوقاف في الغربية واحتياجات مديرية الأوقاف من الائمة والدعاة وسبل تلبيتها .
كما شدد وزير الأوقاف على مديرى إدارات الأوقاف بالغربية على ضرورة متابعة الدروس اليومية بالمساجد وأعمال خدمة المجتمع المحلى والبيئة وتكثيف اللقاءات مع كل فئات المجتمع خاصة الشباب للرد على استفساراتهم.
-
اجتماع مجموعة العمل الوطنية بهيئة موانىء البحر الأحمر
بحث اجتماع مجموعة العمل الوطنية NTF لادارة مياه الصابورة والرواسب على السفن المبحرة فى المياه الاقليمية المصرية بالبحر الأحمر فى اجتماعه التاسع اليوم بمقر هيئة ...Mon, 30 Jan 2017 14:33:27 GMT
-
محمد رمضان يعتذر عن السباق الرمضاني لانشغاله بالخدمة العسكرية
أكدت الإعلامية غدير حسان خلال برنامجها “راديو سكوب” على “راديو 9090 “، أن الفنان محمد رمضان اعتذر عن تصوير مسلسله الجديد “مرزوق وايتو”، الذي تسلم أوراق السيناريو ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
ضبط عاطل تخصص في سرقة محتويات السيارات بشبرا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص فى السرقة من داخل السيارات بشبرا. وكان قوة من وحدة مباحث قسم شرطة شبرا تتفقد الحالة الأمنية بدائرة ...Mon, 30 Jan 2017 14:02:25 GMT
-
آلاف السياح يدخلون حديقة يابانية مجانا بسبب خوف بائع التذاكر
ذكر موقع “اليابان اليوم” أن قرابة 160 ألف سائح دخلوا إلى إحدى متنزهات طوكيو مجانا بسبب خوف بائع التذاكر من الأجانب. ووفقا للموقع “عمل بائع التذاكر المذكور في حديقة ...Mon, 30 Jan 2017 14:17:20 GMT
-
"الداخلية": غلق جزئي لكوبري الدقي 5 أيام لصيانة الفواصلMon, 30 Jan 2017 13:29:53 GMT
-
وزير التموين: طرح أسماك المزارع الجديدة في المجمعات الاستهلاكيةMon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
النيابة تتسلم فلاشة تحتوي على حلقة تسريبات أحمد موسى
تسلمت نيابة 6 أكتوبر فلاشة تحتوي على الحلقة التي إذاعها الإعلامي أحمد موسى، والتي تحتوي على مكالمات مسجلة للفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق. وكان ...Mon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
مباحث القاهرة تضبط مسجل خطر وبحوزته سيارة مسروقةMon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
أنغام للاعبي المنتخب: «ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحونا»
حرصت النجمة أنغام على التعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المصرى على نظيره المغربي في مباراة مساء أمس، وهنأت المنتخب المصرى بالفوز عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT