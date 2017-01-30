أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية المتابعة الميدانية وتتابع الندوات والقوافل الدعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الإسلام ومنهجه الوسطي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاوقاف اليوم /الاثنين/ مع مديري إدارات الأوقاف بمحافظة الغربية لمناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة بالمحافظة.

كما ناقش وزير الأوقاف - خلال اللقاء - بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالأوقاف في الغربية واحتياجات مديرية الأوقاف من الائمة والدعاة وسبل تلبيتها .

كما شدد وزير الأوقاف على مديرى إدارات الأوقاف بالغربية على ضرورة متابعة الدروس اليومية بالمساجد وأعمال خدمة المجتمع المحلى والبيئة وتكثيف اللقاءات مع كل فئات المجتمع خاصة الشباب للرد على استفساراتهم.