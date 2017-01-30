أجريت اليوم بمحافظة البحيرة القرعة العلنية لتوزيع 54 وحدة سكنية على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجا بمركزي أبوحمص وبدر وذلك بحضور اللواء مجدي عناني سكرتير عام محافظة البحيرة.

وأوضح المحافظ في بيان له اليوم أنه تم توزيع 20 وحدة بمركز بدر (8 وحدات بقرية الإيمان ـ 11 بالعزيمة ـ ووحدة بقرية الكفاح)، كما تم توزيع 34 وحدة بقريتي (دمسنا وبركه غطاس) بأبوحمص بواقع 17 وحدة لكل منهما.

وأضاف أنه تم ترقيم العمارات السكنية والمداخل والوحدات، وسيتم اعتبارا من الغد توجه جميع المستحقين للوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات واستلام مفاتيح الوحدات الخاصة بهم.