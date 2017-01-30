محافظ الاسكندرية: الانتهاء من توسعة نفق كليوباترا في منتصف أبريلالإثنين، 30 يناير 2017 04:16 م
شدد محافظ الإسكندرية رضا فرحات علي ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال توسعة نفق كليوباترا في موعد أقصاه منتصف أبريل المقبل.
وتفقد فرحات آخر ما تم تنفيذه في المشروع وذلك بحضور رئيس حي شرق “وحيد رضوان”.
ووجه المحافظ المسئولين وإدارة مرور الإسكندرية للتنسيق مع المقاولين العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي للعمل على سرعة الانتهاء من النفق في الوقت المقرر له وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه المشروع.
وطالب - وفق بيان أصدرته محافظة الإسكندرية - رئيس الحي بضرورة المرور اليومي على المشروع لمتابعة الانتهاء من العمل به في الوقت المحدد، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطن السكندري بالتغيير الذي يحدث على أرض الواقع.
يأتي هذا في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والأنفاق والمحاور الرئيسية بالمدينة والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وحركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط.
-
اجتماع مجموعة العمل الوطنية بهيئة موانىء البحر الأحمر
بحث اجتماع مجموعة العمل الوطنية NTF لادارة مياه الصابورة والرواسب على السفن المبحرة فى المياه الاقليمية المصرية بالبحر الأحمر فى اجتماعه التاسع اليوم بمقر هيئة ...Mon, 30 Jan 2017 14:33:27 GMT
-
محمد رمضان يعتذر عن السباق الرمضاني لانشغاله بالخدمة العسكرية
أكدت الإعلامية غدير حسان خلال برنامجها “راديو سكوب” على “راديو 9090 “، أن الفنان محمد رمضان اعتذر عن تصوير مسلسله الجديد “مرزوق وايتو”، الذي تسلم أوراق السيناريو ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
ضبط عاطل تخصص في سرقة محتويات السيارات بشبرا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص فى السرقة من داخل السيارات بشبرا. وكان قوة من وحدة مباحث قسم شرطة شبرا تتفقد الحالة الأمنية بدائرة ...Mon, 30 Jan 2017 14:02:25 GMT
-
آلاف السياح يدخلون حديقة يابانية مجانا بسبب خوف بائع التذاكر
ذكر موقع “اليابان اليوم” أن قرابة 160 ألف سائح دخلوا إلى إحدى متنزهات طوكيو مجانا بسبب خوف بائع التذاكر من الأجانب. ووفقا للموقع “عمل بائع التذاكر المذكور في حديقة ...Mon, 30 Jan 2017 14:17:20 GMT
-
"الداخلية": غلق جزئي لكوبري الدقي 5 أيام لصيانة الفواصلMon, 30 Jan 2017 13:29:53 GMT
-
وزير التموين: طرح أسماك المزارع الجديدة في المجمعات الاستهلاكيةMon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
النيابة تتسلم فلاشة تحتوي على حلقة تسريبات أحمد موسى
تسلمت نيابة 6 أكتوبر فلاشة تحتوي على الحلقة التي إذاعها الإعلامي أحمد موسى، والتي تحتوي على مكالمات مسجلة للفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق. وكان ...Mon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
مباحث القاهرة تضبط مسجل خطر وبحوزته سيارة مسروقةMon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
أنغام للاعبي المنتخب: «ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحونا»
حرصت النجمة أنغام على التعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المصرى على نظيره المغربي في مباراة مساء أمس، وهنأت المنتخب المصرى بالفوز عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT