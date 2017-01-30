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الإثنين 30 يناير 2017 04:50 مساءً
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محافظ الاسكندرية: الانتهاء من توسعة نفق كليوباترا في منتصف أبريل
محافظ الإسكندرية رضا فرحات علي
محافظ الإسكندرية رضا فرحات علي

محافظ الاسكندرية: الانتهاء من توسعة نفق كليوباترا في منتصف أبريل

الإثنين، 30 يناير 2017 04:16 م
محيط: أ ش ا

شدد محافظ الإسكندرية رضا فرحات علي ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال توسعة نفق كليوباترا في موعد أقصاه منتصف أبريل المقبل.

وتفقد فرحات آخر ما تم تنفيذه في المشروع وذلك بحضور رئيس حي شرق “وحيد رضوان”.

ووجه المحافظ المسئولين وإدارة مرور الإسكندرية للتنسيق مع المقاولين العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي للعمل على سرعة الانتهاء من النفق في الوقت المقرر له وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه المشروع.

وطالب - وفق بيان أصدرته محافظة الإسكندرية - رئيس الحي بضرورة المرور اليومي على المشروع لمتابعة الانتهاء من العمل به في الوقت المحدد، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطن السكندري بالتغيير الذي يحدث على أرض الواقع.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والأنفاق والمحاور الرئيسية بالمدينة والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وحركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط.

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