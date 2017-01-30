هاجمت الاعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة على فضائية الحدث اليوم، وزير الصحة قائلة له “إنت فاشل سيب مكانك”، وذلك تعقيبا على فساد أكياس الدم ونقل دم منتهى الصلاحية بمعهد ناصر ، مضيفة ” انت وزير فاشل سيب مكانك .. فيه مستندات تثبت كارثة فى معهد ناصر وسعر الادوية يرتف كل يوم وانت نايم”.

ووجهت شيماء نداء للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائلة “ياريس الجمهورية سيادتك رجعت من احتفالية الشباب باسوان الشعب اللى نزل اداك صوته بيموت بسبب اكياس الدم الملوثة والمستشفيات اللى فيها دكارة ليس لديهم ضمير واصبحنا فى مافيا بسبب فشل وزير الصحة”.