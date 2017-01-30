قال الدكتور على منصور، الشاعر والناقد الأدبي، إن قصيدة النثر هي قصيدة المستقبل، لأنها تتماشى مع الذوق العام، لا تقدس شكلًا أو اسمًا ما، ولا تحجر على الأفكار، فهي مزيج من الشعر والرواية والقصة، هي قصيدة الشعر الحر المطلق، وهي القصيدة القادرة على ترجمة المستقبل.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “قصيدة المستقبل”، والتي انعقدت بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأحد، وشارك فيها الدكتور على منصور، الشاعر عاطف عبد العزيز، الشاعرة غادة خليفة، والشاعر ميسرة صلاح الدين، وقدمها الدكتور صلاح السروي.

أضاف “منصور”، خلال كلمته بالندوة، أن كتاب قصيدة النثر، عانوا من النفي والسب والتشويه، رغم أنهم أرادوا مواكبة التطور؛ فالقصيدة في شكلها القديم العمودي، لا تتناسب مع الظواهر التي نعيشها الآن.

وقال الشاعر عاطف عبد العزيز، إن الكلام عن المستقبل يمثل معضلة بالنسبة له في ظل هذا المستقبل البائس، ففي مرحلة الحداثة عاشت الإنسانية بعض المافهيم التي اتضحت فيما بعد أنها تتنتمي إلى عالم من الخيال- بحسب قوله.

وأضاف خلال كلمته بالندوة، أن المستقبل يتشكل من عدد لا متناهي من الاحتمالات، وكل حدث مقبل بات مؤلفا من كل احتمال ونقيده معا، والنظام الكوني بات محض وهم اختاره العقل البشري، الفروق الطفيفة ليست طفبفة بل يمكنها اختلاق أحداث كبرى.

وأوضح أن الشعر كان ولا يزال جوهرًا إنسانيا، ما يفسر سبب الهجوم عليه من الساسة ورجال الدين، فهو صوت الذات المفرده وحارس اللغة ومجددها الأول، وقصيدة النثر ليست آخر العنقود وانما المجتمع مازال مفتوحا أمام الابداعات، فهي جزء من المستقبل، ولكن ليست كل المستقبل.

الشاعرة، غادة خليفة، قالت إن معظم دور النشر تنفر الآن من فن الشعر، فهناك حالة مجتمعية تقول إنه غير مفهوم ولا قيمة له، لكنه ليس ببعيد عن حياة الناس. وأضافت أن التعليم جزء أساسي في إحداث فجوة بين المواطن والشعر بسبب انهياره، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يرى أن مستقبل الشعر يستمده من الاندماج في الفنون الأخرى المتعلقة بالصوت والصورة.

الشاعر ميسرة صلاح الدين، قال إن مستقبل الشعر موضوع مخادع للغاية، فالشعر فن باق لأنه صمد منذ ظهور الكتابة حتى الآن، لكنه يعيش في صراع دائم مع كافة الفنون الإبداعية.

وأضاف أن الشعر يعاني من مشكلة أساسية وهي الإنكار المتبادل بين الأنماط المختلفة داخل الشعر بكافة أنواعه، وهي الحالة التي تصنع أزمة الشعر على مر العصور، فعلى سبيل المثال، من يكتب قصيدة فصحى ينفى تمامًا كل أنواع القصائد الاخرى.

وأشار إلى أن تجديد الآليات في التعبير عن الأفكار الشعرية ودمجها مع فنون أخرى مثل الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، والرسوم، يأتي ضمن عوامل الحفاظ على الأعمال الشعرية.