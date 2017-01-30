اجتماع مجموعة العمل الوطنية بهيئة موانىء البحر الأحمرالإثنين، 30 يناير 2017 04:21 م
بحث اجتماع مجموعة العمل الوطنية NTF لادارة مياه الصابورة والرواسب على السفن المبحرة فى المياه الاقليمية المصرية بالبحر الأحمر فى اجتماعه التاسع اليوم بمقر هيئة موانى البحر الأحمر مقترحات التعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بشأن رفع كفاءة العاملين بالموانىء لتطبيق ادارة مياه الصابورة .
وقال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية لادارة مياه الاتزان و مناقشة مشاكل الغزو البيولوجى فى بعض مناطق العالم و عرض ما تم نحو قيام ممثلى الموانىء البترولية بجمع المعلومات و البيانات الخاصة بمياه الاتزان من السفن التى ترتاد الموانى البترولية .
وفى ختام الاجتماع قامت اللجنة العلمية المشكلة بجهاز شئون البيئة بعرض تقريرعلمى عن وثيقة المسح البيولوجى الاساسى للموانىء المصرية.
و أشار يوسف، إلى ان الهدف الاساسي من تشكيل تلك اللجنة هو مشاركة الخبراء ذوى الصلة من خلال تبادل المعلومات والخبرات مما يدعم موقف مصر فى الوفاء بالتزامها الدولى فى الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث و تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، كما يشجع حركة الملاحة البحرية ويضع الموانى المصرية على اعلى مستويات التنافسية العالمية فى مجال النقل البحرى وخاصة لما تتمتع به من موقع استراتيجى و هذا ينعكس بصورة مباشرة على دعم الاقتصاد المصرى و توفير فرص العمل مشيرا الى أن الاتفاقية الدولية لمراقبة و ادارة مياه الصابورة و الرواسب بالسفن تدعو الى التعاون الاقليمى و تنسيق السياسات لمحاولة حل هذه المشكلة عبر حدود البيئة البحرية فى المنطقة.
حضر الاجتماع ممثلو جهاز شئون البيئة وهيئة السلامة البحرية وهيئة قناة السويس وقطاع النقل البحرى ومعهد علوم البحار و مندوب وزارة الصحة و القوات البحرية وجهات اخرى .
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اجتماع مجموعة العمل الوطنية بهيئة موانىء البحر الأحمر
بحث اجتماع مجموعة العمل الوطنية NTF لادارة مياه الصابورة والرواسب على السفن المبحرة فى المياه الاقليمية المصرية بالبحر الأحمر فى اجتماعه التاسع اليوم بمقر هيئة ...Mon, 30 Jan 2017 14:33:27 GMT
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