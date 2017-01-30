أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف أحد المساجد في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الأحد، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكد الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها، اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقوف الأردن إلى جانب كندا في التصدي لخطر الإرهاب بأشكاله كافة.. حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وعبر العاهل الأردني، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يلهم ذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب كندا وشعبها الصديق كل مكروه.

ومن جانبها، أدانت الحكومة الأردنية الاعتداء الإرهابي .. وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، شجب الأردن وإدانته للأعمال الإرهابية التي تحاول من خلالها العصابات الإرهابية المجرمة زعزعة استقرار وأمن الدول والأفراد الآمنين.

كما أكد وقوف الأردن الى جانب كندا التي تجسد حكومتها احترام الأديان والمعتقدات، مشددا على موقف الأردن الثابت من مكافحة الإرهاب أينما كان والتصدي لعصاباته.

وقدم المومني تعازي الأردن للحكومة الكندية متمنيا الشفاء للمصابين.

وكانت شرطة مدينة كيبيك أعلنت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين نتيجة هجوم شنه إرهابيون بأسلحة نارية على مسجد في المركز الثقافي الإسلامي في المدينة.