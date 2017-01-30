طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة بضرورة تشديد الرقابة من الأجهزة المعنية على الشركات التي تعمل «تحت بير السلم» فى النشاط السياحي وتسئ إلى سمعة الشركات السياحية الجادة بالسوق المصري.

كانت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي، طلبت من العاملين بشركات السياحة حمل كارنيهات وبطاقة العضوية الخاصة بالغرفة لوضوح الشخص المتعامل مع أي سائح خشية من اندساس أشخاص مدفوعة من عناصر تخل بالأمن والسياحة حفاظا على أمن السائح الوافد لمصر.

وحذر عبد اللطيف من ظاهرة انتشار أسماء لشركات وهمية على مواقع الإنترنت تدعى أنها شركات سياحية وهي ليست شركات ولا تحمل أية تراخيص وينظمون برامج الرحلات داخل وخارج مصر للسياح المصريين والعرب.

وقال إن «الغريب أنهم يمارسون نفس عمل شركات السياحة المرخصة التي تسدد الضرائب والتأمينات حيث يقومون بتأجير الأتوبيسات وحجز تذاكر الطيران وحجز الفنادق والرحلات النيلية ولا يقومون بسداد أية ضرائب أو تأمينات ولا أي رسوم لأي جهة وهو ما يتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة على الشركات السياحية الحقيقية التي تعرضت لخسائر فادحة نتيجة انحسار السياحة وتوقف العمل».

وأوضح «عبد اللطيف» أن الخطورة تكمن فى انتشار هذه الظاهرة وأنه من الممكن أن يندس وسط المجموعات السياحية أية عناصر إرهابية، خاصة أن الحجز يتم عن طريق الإنترنت لرحلات للبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومن الممكن أن يقوم هذا المندس بارتكاب أية عمليات إرهابية.

وأضاف «إلي جانب ذلك، مثل هذه الشركات الوهمية لها تأثير سيئ جداً على شركات السياحة، لأن بيع البرامج بأسعار رخيصة جداً لا يتعدى سعر البرنامج من 100 إلى 300 جنيه وهو ما يتسبب في حرق الأسعار لأنه ليس لديها أية التزامات وبالتالي تكون الخدمة سلبية والتأثير سلبيا على السائح المصري والعربي وأيضاً على الشركات».

وطالب رئيس جمعية مسافرون بضرورة تحرك سريع من شرطة السياحة ووزارتي السياحة والداخلية والأجهزة الرقابية بالمحافظات للقضاء على هذه الظاهرة التي ستكون خسائرها فادحة على مصر حالة حدوث أية عمليات إرهابية.

وطالب الفنادق والقرى وشركات الطيران والأتوبيسات بسرعة التحرك بوقف تلك الرحلات والحجوزات حتى يتم التأكد أنها شركات سياحية حقيقية ومرخصة ولها رقم ومدير مسئول وهذا حماية لشركات السياحة وحماية للمواطنين المصريين وحماية لأمن مصر فمن الضروري التحرك واتخاذ إجراءات سريعة بشكل مهني لإيقاف تلك الكارثة لحماية السائح المصري والعربي وأمن مصر من اندساس أية عناصر إرهابية.

كما طالب عبد اللطيف وزارتي السياحة والطيران بعمل نشرة وتعميمها على الفنادق وشركات السياحة للتأكد أن الحجز يتم عن طريق شركة سياحة مرخصة وتكون هناك خطة متكاملة لحماية البلد وحماية السائح وتضمن الدولة تحصيل الضرائب والتأمينات وحتى لا نسئ لسمعة مصر السياحية نتيجة سوء الخدمات المقدمة للسائحين.