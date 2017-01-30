الجيش الهندي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الجليدية إلى 25 شخصاالإثنين، 30 يناير 2017 03:53 م
أعلن الجيش الهندي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا حدوث انهيارين جليديين بإقليم “كشمير” إلى 25 شخصا وذلك بعد وفاة 5 جنود متأثرين بجراحهم بعد ثلاثة أيام من إنقاذهم.
وقال متحدث الجيش الكولونيل راجيش كاليا -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- إن الجنود الخمسة لقوا مصرعهم اليوم الاثنين بعدما تم نقلهم جوا إلى مدينة سرينجار الرئيسية لتلقي عناية طبية متخصصة.
وكان انهيارين جليديين وقعا الأربعاء الماضي على طول خط المراقبة الذى يقسم إقليم كشمير بين الهند وباكستان ما تسبب في دفن ثكنة ودورية عسكرية وعدد من المنازل.
يذكر أن الانهيارات الجليدية تشيع في كشمير، كما أنها سببت خسائر عالية في الأرواح في صفوف قوات الجيشين الباكستاني والهندي والمتمركزة على جانبي خط المراقبة بكشمير.
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