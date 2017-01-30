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محكمة "التمييز" الأردنية تصادق على إعدام قاتل الكاتب ناهض حتر
محاكمة ـ محكمة‎

محكمة "التمييز" الأردنية تصادق على إعدام قاتل الكاتب ناهض حتر

الإثنين، 30 يناير 2017 03:52 م
أ ش أ

صادقت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في المملكة، اليوم الاثنين على قرار محكمة أمن الدولة الأردنية القاضي بالحكم بالإعدام على قاتل الكاتب الصحفي ناهض حتر.
وأصدرت المحكمة حكمها المتضمن المصادقة على قرار الحكم بالإعدام، في جلسة اليوم، برئاسة القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد إبراهيم، وناجي الزعبي، وياسين العبداللات، ومحمد الطراونة.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد قضت في شهر ديسمبر الماضي بالإعدام شنقا حتى الموت على قاتل الكاتب الأردني ناهض حتر، بعد إدانته بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وقتل حتر يوم 25‏ من شهر سبتمبر الماضي، وألقي القبض على القاتل مباشرة بعد ارتكابه جريمته، وأنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية التحقيق مع القاتل يوم الثامن من شهر أكتوبر الماضي، وأحال ملف القضية للمحكمة.

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