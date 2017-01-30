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سفيرا المكسيك وبيرو يزورون المناطق الآثرية بالمنيا
مدينة الأحياء فى المنيا

سفيرا المكسيك وبيرو يزورون المناطق الآثرية بالمنيا

الإثنين، 30 يناير 2017 03:51 م

قال مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة “تونا الجبل” بمحافظة المنيا فرج عبد العزيز، إنه تم استقبال سفراء كل من دولتي المكسيك وبيرو برفقة عائلاتهما، و9 سائحين أمريكيين من بينهم 3 أشخاص يعملون في البعثة الأمريكية التي تعمل في مدينة “هابو” بطيبة في معبد الأقصر، حيث يوجد معبد رمسيس الثالث.

وأضاف “عبد العزيز” أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم وتنشيط السياحة على مستوى محافظة المنيا، لافتًا إلى أن برنامج زيارة الوفدين تضمن منطقة آثار “تونا الجبل”، ومدينة “هيرموبوليس الجديدة” بجوار المنطقة الأثرية، ومقبرة “بيتوزيرس وايزادورا والسراديب” ولوحة الحدود للملك اخناتون، يلي ذلك زيارة منطقة “الأشمونين” بما تحويه من آثار، مشيرًا إلى أن السفراء لديهم برنامج لزيارة كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة المنيا.

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