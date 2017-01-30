ضبط عاطل تخصص في سرقة محتويات السيارات بشبراالإثنين، 30 يناير 2017 03:46 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص فى السرقة من داخل السيارات بشبرا.
وكان قوة من وحدة مباحث قسم شرطة شبرا تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء مرورها بشارع العطار، تمكنت من ضبط المدعو عماد ع.ع “36سنة” مقيم بدائرة القسم، السابق اتهامه فى 12 قضية متنوعة، حال شروعه فى سرقة بطارية من داخل السيارة رقم (س ط 2619)، وأمكن التوصل للمجني عليه، وتبين أنه يدعي تامر عرفه مرسي يحي “32سنة سائق” مقيم بدائرة القسم؛ حيث اتهمه بالشروع في السرقة.
وبتطوير مناقشة المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي والربط بينه وبين القضايا الأخرى، اعترف أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، شملت بطاريتي سيارتين، وحقيبة بداخلها 7 هواتف محمولة مختلفة الأنواع، ومشغولات ذهبية وفضية، وجهاز لاب توب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.
وبعرض المضبوطات على المجني عليهم، تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة، وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لتولى التحقيق.
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