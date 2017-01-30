أزمات النشر بمصر وفرنسا في ندوة على هامش "القاهرة الدولي للكتاب"الإثنين، 30 يناير 2017 03:53 م
قال جان جى بوان، مدير عام المكتب الدولى للنشر الفرنسى، إن بلاده تهتم بتبادل الحقوق في الاتجاهين، الكتب الفرنسية المترجمة للعربية والكتب العربية المترجمة للفرنسية، خاصة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن العنصر الأساسى للنشر هو الكاتب، فإذا لم يأخد حقه و يتلقى الدعم المطلوب، لن يقدرعلى الكتابة والنشر.
جاء ذلك خلال ندوة عن التحديات التى تواجه سوق النشر فى كل من مصر وفرنسا، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي أدارها شريف جوزيف رزق، بقاعة ضيف الشرف.
وأوضح بوان أن من ضمن المشاكل التى يواجهها سوق النشر نمو كتاب الجيب، الذى يعد سعره أقل 5 مرات من الكتاب الكبير.
من جهته قال شريف جوزيف إن من بين المشاكل أيضا نمط دول ذات التعداد السكانى المرتفع، ذات الدخل المحدود والتي تشيع فيها الأمية، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر، وهي قرصنة الكتاب، التي تنقسم إلى نوعين ،الأول خاص بتصوير الكتب وتحويلها إلى بي دي إف ونشرها على الإنترنت، وهو النوع الأكثر انتشارا ، والثانى: طباعة الكتب ونشرها من قبل دور لا تمتلك حقوق النشر .موضحا أنه بحل هذه المشكلة ستزداد الأرباح ، كما أن إنشاء مكتبات إقليمية يحتاج لسياسات ودعم من الدولة.
-
محمد رمضان يعتذر عن السباق الرمضاني لانشغاله بالخدمة العسكرية
أكدت الإعلامية غدير حسان خلال برنامجها “راديو سكوب” على “راديو 9090 “، أن الفنان محمد رمضان اعتذر عن تصوير مسلسله الجديد “مرزوق وايتو”، الذي تسلم أوراق السيناريو ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
وزير التموين: طرح أسماك المزارع الجديدة في المجمعات الاستهلاكيةMon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
التحقيق مع 7 من قيادات «ألتراس أهلاوي» لتخطيطهم للتظاهر
بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول، التحقيق مع 7 من قيادات ألتراس النادي الأهلي، تم القبض عليهم أمس الأحد، على ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
أنغام للاعبي المنتخب: «ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحونا»
حرصت النجمة أنغام على التعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المصرى على نظيره المغربي في مباراة مساء أمس، وهنأت المنتخب المصرى بالفوز عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
الحوثيون يستهدفون مبنى للأمم المتحدة في "ظهران الجنوب" بالسعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين ، أن الانقلابيين الحوثيين في اليمن استهدفوا مبنى تابعًا للأمم المتحدة في ظهران الجنوب. يذكر أن التحالف العربي بقيادة ...Mon, 30 Jan 2017 12:12:47 GMT
-
"التعليم" تشدد على تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى فور ورودها للمخازن
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني اليوم الاثنين على ضرورة تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمدارس فور ورودها ...Mon, 30 Jan 2017 12:12:47 GMT
-
السعودية توقف عقود العمل للوافدين على مهن بيع وشراء وصيانة الجوالاتMon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
-
الإنتربول الأردني يعتقل "مختلس" المليار دولارMon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
-
نوال الزغبي تسرق الأنظار من عروس بطلّة سوداء ساحرة.. شاهد
تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل زفاف خاص أحيته، وكانت حريصة على استعراض إطلالتها من الحفل بصورة شاركتها مع الفانز عبر أنستجرام. النجمة الذهبية فاحت أنوثة ...Mon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT