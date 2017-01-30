

قال جان جى بوان، مدير عام المكتب الدولى للنشر الفرنسى، إن بلاده تهتم بتبادل الحقوق في الاتجاهين، الكتب الفرنسية المترجمة للعربية والكتب العربية المترجمة للفرنسية، خاصة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن العنصر الأساسى للنشر هو الكاتب، فإذا لم يأخد حقه و يتلقى الدعم المطلوب، لن يقدرعلى الكتابة والنشر.

جاء ذلك خلال ندوة عن التحديات التى تواجه سوق النشر فى كل من مصر وفرنسا، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي أدارها شريف جوزيف رزق، بقاعة ضيف الشرف.

وأوضح بوان أن من ضمن المشاكل التى يواجهها سوق النشر نمو كتاب الجيب، الذى يعد سعره أقل 5 مرات من الكتاب الكبير.

من جهته قال شريف جوزيف إن من بين المشاكل أيضا نمط دول ذات التعداد السكانى المرتفع، ذات الدخل المحدود والتي تشيع فيها الأمية، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر، وهي قرصنة الكتاب، التي تنقسم إلى نوعين ،الأول خاص بتصوير الكتب وتحويلها إلى بي دي إف ونشرها على الإنترنت، وهو النوع الأكثر انتشارا ، والثانى: طباعة الكتب ونشرها من قبل دور لا تمتلك حقوق النشر .موضحا أنه بحل هذه المشكلة ستزداد الأرباح ، كما أن إنشاء مكتبات إقليمية يحتاج لسياسات ودعم من الدولة.