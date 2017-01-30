التقي رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان.

وتم خلال اللقاء مناقشة عمل الوزارة وسبل النهوض بالواقع الرياضي، اذ قدم وزير الرياضة شرحا موجزا عن جهود الوزارة وابرز المشاكل التي تواجه سير العمل.

واكد رئيس البرلمان دعمه لكل الجهود الرامية الى تطوير الرياضة العراقية وتهيأة الظروف المناسبة لاعادة امجاد العراق في المحافل الدولية، لافتا إلى أن البرلمان داعم اساسي لجهود وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية العراقية في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأكد أن مجلس النواب ماض في تشريع كل القوانين التي تسهم في دعم الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، وكذلك مناقشة تقرير مقترح تعديل قانون الاندية الرياضية.

من جانبه، اعرب عبطان عن شكره وتقديره لجهود مجلس النواب في دعم الحركة الرياضية، أملا في تظافر الجهود من اجل تحقيق كل ما تتمنى الجماهير العراقية.