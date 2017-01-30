البرلمان العراقي: ندعم الجهود الرمية الى رفع الحظر عن الملاعب العراقيةالإثنين، 30 يناير 2017 03:44 م
التقي رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان.
وتم خلال اللقاء مناقشة عمل الوزارة وسبل النهوض بالواقع الرياضي، اذ قدم وزير الرياضة شرحا موجزا عن جهود الوزارة وابرز المشاكل التي تواجه سير العمل.
واكد رئيس البرلمان دعمه لكل الجهود الرامية الى تطوير الرياضة العراقية وتهيأة الظروف المناسبة لاعادة امجاد العراق في المحافل الدولية، لافتا إلى أن البرلمان داعم اساسي لجهود وزارة الشباب والرياضة والحركة الرياضية العراقية في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
وأكد أن مجلس النواب ماض في تشريع كل القوانين التي تسهم في دعم الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، وكذلك مناقشة تقرير مقترح تعديل قانون الاندية الرياضية.
من جانبه، اعرب عبطان عن شكره وتقديره لجهود مجلس النواب في دعم الحركة الرياضية، أملا في تظافر الجهود من اجل تحقيق كل ما تتمنى الجماهير العراقية.
-
محمد رمضان يعتذر عن السباق الرمضاني لانشغاله بالخدمة العسكرية
أكدت الإعلامية غدير حسان خلال برنامجها “راديو سكوب” على “راديو 9090 “، أن الفنان محمد رمضان اعتذر عن تصوير مسلسله الجديد “مرزوق وايتو”، الذي تسلم أوراق السيناريو ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
وزير التموين: طرح أسماك المزارع الجديدة في المجمعات الاستهلاكيةMon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
التحقيق مع 7 من قيادات «ألتراس أهلاوي» لتخطيطهم للتظاهر
بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول، التحقيق مع 7 من قيادات ألتراس النادي الأهلي، تم القبض عليهم أمس الأحد، على ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
أنغام للاعبي المنتخب: «ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحونا»
حرصت النجمة أنغام على التعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المصرى على نظيره المغربي في مباراة مساء أمس، وهنأت المنتخب المصرى بالفوز عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
الحوثيون يستهدفون مبنى للأمم المتحدة في "ظهران الجنوب" بالسعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين ، أن الانقلابيين الحوثيين في اليمن استهدفوا مبنى تابعًا للأمم المتحدة في ظهران الجنوب. يذكر أن التحالف العربي بقيادة ...Mon, 30 Jan 2017 12:12:47 GMT
-
"التعليم" تشدد على تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى فور ورودها للمخازن
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني اليوم الاثنين على ضرورة تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمدارس فور ورودها ...Mon, 30 Jan 2017 12:12:47 GMT
-
السعودية توقف عقود العمل للوافدين على مهن بيع وشراء وصيانة الجوالاتMon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
-
الإنتربول الأردني يعتقل "مختلس" المليار دولارMon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
-
نوال الزغبي تسرق الأنظار من عروس بطلّة سوداء ساحرة.. شاهد
تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل زفاف خاص أحيته، وكانت حريصة على استعراض إطلالتها من الحفل بصورة شاركتها مع الفانز عبر أنستجرام. النجمة الذهبية فاحت أنوثة ...Mon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT