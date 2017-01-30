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الإثنين 30 يناير 2017 03:04 مساءً
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الرئيس الروماني يطالب الحكومة بسحب مقترح للعفو عن آلاف السجناء
كلاوس يوهانيس الفائز بانتخابات رومانيا

الرئيس الروماني يطالب الحكومة بسحب مقترح للعفو عن آلاف السجناء

الإثنين، 30 يناير 2017 03:46 م
أ ش أ

طالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين حكومة بلاده بالتخلي عن مقترحها للعفو عن آلاف السجناء، وذلك بعد موجة ضخمة من التظاهرات المناهضة للمقترح بأنحاء البلاد.
وقال يوهانيس -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- إنه لم يعد من الممكن تجاهل صوت الناس لأكثر من ذلك، مطالبا الحكومة بالتراجع عن مقترحها الذي يرى كثيرون أنه سيعوق جهود الحرب على الفساد.
وتأتي مطالبات يوهانيس عقب تظاهرات نظمها عشرات الآلاف في العاصمة وغيرها من المدن اعتراضا على المبادرة التي يرى مراقبون أنها قد تعود بالنفع على أعضاء الحزب المدانين بتهم الفساد وانتقدها النائب العام للبلاد.

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