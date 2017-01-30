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الإثنين 30 يناير 2017 03:00 مساءً
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"الغرف التجارية" تدعوا الأتراك للاستثمار في مشروع الاتوبيس النهري‎
الدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية‎

"الغرف التجارية" تدعوا الأتراك للاستثمار في مشروع الاتوبيس النهري‎

الإثنين، 30 يناير 2017 03:43 م
وكالات

وجه الأمين العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز الدعوة إلى الجانب التركي للمشاركة في الاستثمار بمشروع النقل النهري المزمع طرحه خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه يتضمن 8 محطات تم الانتهاء من اعدادها خلال الفترة الماضية.

وأوضح عز خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري التركي بحضور رفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية أن المشروع يهدف الى نقل الركاب وليس البضائع، مضيفا أن مصر لديها فرص واعدة لاستقبال العديد من الفرص الاستثمارية في المشروعات الكبرى كمشروع العاصمة الادارية الذى بلغ حجم استثماراته 45 مليار دولار تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية ولديها فرص متاحة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار عز الى أن مصر لديها مناخ متميز وجاذب من الاستثمار وحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة واصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص في اطار شراكته في فرص استثمارية واعدة.

وأضاف عز أن مصر أصبحت من أفضل المصلحين في العالم من خلال الاصلاحات التشريعية والاقتصادية في عام 2010، حيث وصلت إلى اكبر استثمارات في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى، لكنها منذ عام 2011 تراجعت هذه الاستثمارات، لكنه توقع أن يعود مؤشر الاقتصاد المصري مرة أخرى إلى الصعود منتصف هذا العام من خلال السياسات التي تتخذها الدولة لمنع السياسات الاحتكارية من خلال البرلمان المنتخب.

ولفت إلى أن مصر وضعت خطة لتحفيز دخول الاستثمارات من خلال حل 85% من مشكلات المستثمرين عبر عدة لجان شكلها مجلس الوزراء.

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