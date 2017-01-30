شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة المغلقة الثانية التي تعقد حاليا في إطار القمة الأفريقية ال٢٨ المنعقدة حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المقرر أن يقوم القادة الأفارقة بانتخاب رئيس جديد ونائب للمفوضية الأفريقية على أن تجري بعدها انتخابات لاختيار ثمانية مفوضين جددا للمفوضية وفقا لتوزيع جغرافي متوازن يراعي توزيع اختيار شاغلي هذه المناصب العشرة.

وتتنافس مرشحتان مصريتان على منصبي مفوض البنية التحتية والطاقة ومفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي ضمن ثمانية مفوضين سيتم انتخابهم.

والمرشحتان هما الدكتورة أماني أبوزيد التي تعمل حاليا في منصب قيادي ببنك التنمية الأفريقي ككبير مستشارين للموارد الطبيعية حيث تتنافس على منصب مفوض شئون البنية التحتية والطاقة بالاتحاد ، بينما تنافس الدكتورة مني الجرف التي تشغل حاليا منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على منصب مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة.

ويتم انتخاب المفوضين الثمانية بأغلبية ثلثي الأعضاء مما يعني ضرورة موافقة ٣٦ دولة من بين الدول ال٥٤ الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.