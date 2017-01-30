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45 سفينة تعبر قناة السويس اليوم‎
قناة السويس‎

45 سفينة تعبر قناة السويس اليوم‎

الإثنين، 30 يناير 2017 03:40 م
محيط: أ ش ا

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الاثنين 45 سفينة بحمولات بلغت مليونين و277 ألف طن، وذلك بحسب الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة.

وأوضحت الإحصائيات أن 20 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 977 ألف طن وأكبرها سفينة الحاويات البنمية “نايك كارانا” بحمولة بلغت 151 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن وأكبرها سفينة الحاويات “كوسكو دانمارك” بحمولة بلغت 159 ألف طن.

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