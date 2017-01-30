التحقيق مع 7 من قيادات «ألتراس أهلاوي» لتخطيطهم للتظاهر

بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول، التحقيق مع 7 من قيادات ألتراس النادي الأهلي، تم القبض عليهم أمس الأحد، على ...