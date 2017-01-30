خالد فهمي يستعرض جهود مصر في تمثيل افريقيا بمجال التغيرات المناخيةالإثنين، 30 يناير 2017 03:44 م
ترأس الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وفدا رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات القمة الافريقية الحالية بأديس ابابا، وحضور اجتماع لجنة الرؤساء الافارقة المعنية بتغير المناخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم عرض تقرير عن جهود مصر في تمثيل افريقيا خلال العام الماضي في مجال التغيرات المناخية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة في دورته الحالية.
واشارت وزارة البيئة، فى بيان لها اليوم ، إلى إنطلاق فعاليات الإجتماع التحضيري لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة،على هامش فعاليات الدورة العادية ال28 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس نهاية عام ٢٠١٥، حيث تمثل مصر اقليم شمال افريقيا، وترأس الإجتماع الرئيس الغينيي ألفا كوندي ممثلا عن غرب افريقيا، وشارك الرئيس التشادي ممثلا عن إقليم وسط افريقيا، ورئيس وزراء اثيوبيا عن شرق افريقيا، ونامبيا عن اقليم جنوب افريقيا.
وحضر الاجتماع نكوسزانا زوما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي واكينومي اديسني رئيس بنك التنمية الافريقي والسيدة رويال سيجال وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية بصفتها رئيس مؤتمر باريس ٢٠١٥، وقد مثلت مصر بوفد مكون من ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة والسيد احمد مجدي عضو السفارة المصرية باديس ابابا، وتم الإتفاق علي عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المبادرة في مارس القادم بغينيا كونكري.
من جانبها ، أكدت وزيرة البيئة الفرنسية ورئيس مؤتمر باريس خلال كلمتها أن المبادرة الافريقية هي المنتج الوحيد لمؤتمر باريس الذي تم تفعيله، حيث قامت مصر بتكليف من الاتحاد الافريقي بقيادة جهود الخروج بالمبادرة الى أرض الواقع.
يذكر أن كلا من فرنسا وألمانيا قد خصصتا مبلغ ٥ مليارات يورو لمشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، حيث حصلت مصر من اجمالي المساهمة الفرنسية البالغة ٢ مليار علي 53٪ من مشروعات طاقة الرياح و43٪ من مشروعات الطاقة الشمسية، وذلك خلال المباحثات التي جرت بين وزيري البيئة الفرنسي والمصري بواشنطن سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائجها علي هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة سبتمبر الماضي، حيث اعلنها الرئيس الفرنسي.
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