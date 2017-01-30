ندوة : كتاب جالينوس حجر الأساس للطب ..ويتبعه العالم حتى الآنالإثنين، 30 يناير 2017 03:39 م
“ما قدمه جالينوس هو بمثابة حجر الأساس لكل الطب، وكل ما تطور هو الأدوات والأجهزة في البحث العلمي، وتشخيص وعلاج المريض فقط”. هكذا يرى الدكتور رفعت السيد، الذي أكد أن جالينوس هو من أعطى المنهج الذي يسير عليه الجميع في علم الطب.
جاء ذلك خلال ندوة، أقيمت أمس الأحد، ضمن فعاليات “المقهى الثقافي” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة كتاب جالينوس “في فرق الطب للمتعلمين”. ترأست الندوة الكاتبة سلوى بكر، والتي ابتدأت بنبذة عن جالينوس الذي أسس المنهج الطبي، وأرسى قواعده منذ عصر الدولة الرومانية، مشيرةً إلى أن هذا الكتاب دُوّن باللغة اليونانية ثم بعد ذلك تُرجم إلى السريانية ومنها إلى العربية، وذكرت أن جالينوس استفاد من الطب المصري القديم، عندما كان يعيش في الإسكندرية.
على الجانب الآخر أضاف الدكتور محمد مندور -وهو طبيب نفسي، أن هذا الكتاب يتحدث عن عدة مدارس وطرق في التشخيص مهمة، منها طريقة الاستدلال والقياس التي من مهامها البحث عن أسباب وطبيعة المرض ومعرفة وظيفة كل عضو في جسم الإنسان، حيث تعتمد هذه الطرق على المشاهدة والتكرار.
وقال الدكتور رفعت السيد، إن هذا الكتاب يعدّ منعطفًا تاريخيا هاما جدا، حيث يعتبر جالينوس الرجل الثامن من بين كبار علماء اشتغلوا بالطب، وتوقف التاريخ 1300 عام ولم يضيف أحد شيئًا لما قدمه جالينوس للطب، مشيرًا إلى أنه أول من أدخل علم التشريح وأول من عرف وظائف الجهاز العصبي والعمود الفقري.
وأشار إلى أن جالينوس حارب الفكر القديم في الطب الذي كان مليئاً بالخرافات حيث اعتمد على المنطق والبحث العلمي، وكان متقدمًا في العلم والمعرفة، وظل كتابه يدرس في الأندلس، وعندما قامت النهضة الأوروبية تُرجمت كتاباته من العربية إلى اللاتينية.
وأوصى رفعت بقوله “إن هذا الكتاب يجب أن نتأمله ونتوقف عنده لكي نعرف أصول الحقل الطبي منذ القرن الثاني الميلادي” .
وفي سؤاله عن تطور أساليب التشخيص هل خرجت عن نطاق ماكتبه جالينوس أجاب رفعت “بأنه يعتبر كل ماقدمه جالينوس هو بمثابة حجر الأساس لكل الطب وكل ما تطور هو الأدوات والأجهزة في البحث العلمي وتشخيص وعلاج المريض فقط، مؤكدًا أن جالينوس هو من أعطانا المنهج الذي نسير عليه في علم الطب”.
-
محمد رمضان يعتذر عن السباق الرمضاني لانشغاله بالخدمة العسكرية
أكدت الإعلامية غدير حسان خلال برنامجها “راديو سكوب” على “راديو 9090 “، أن الفنان محمد رمضان اعتذر عن تصوير مسلسله الجديد “مرزوق وايتو”، الذي تسلم أوراق السيناريو ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
وزير التموين: طرح أسماك المزارع الجديدة في المجمعات الاستهلاكيةMon, 30 Jan 2017 13:14:18 GMT
-
التحقيق مع 7 من قيادات «ألتراس أهلاوي» لتخطيطهم للتظاهر
بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول، التحقيق مع 7 من قيادات ألتراس النادي الأهلي، تم القبض عليهم أمس الأحد، على ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
أنغام للاعبي المنتخب: «ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحونا»
حرصت النجمة أنغام على التعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المصرى على نظيره المغربي في مباراة مساء أمس، وهنأت المنتخب المصرى بالفوز عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل ...Mon, 30 Jan 2017 12:44:54 GMT
-
الحوثيون يستهدفون مبنى للأمم المتحدة في "ظهران الجنوب" بالسعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين ، أن الانقلابيين الحوثيين في اليمن استهدفوا مبنى تابعًا للأمم المتحدة في ظهران الجنوب. يذكر أن التحالف العربي بقيادة ...Mon, 30 Jan 2017 12:12:47 GMT
-
"التعليم" تشدد على تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى فور ورودها للمخازن
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني اليوم الاثنين على ضرورة تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمدارس فور ورودها ...Mon, 30 Jan 2017 12:12:47 GMT
-
السعودية توقف عقود العمل للوافدين على مهن بيع وشراء وصيانة الجوالاتMon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
-
الإنتربول الأردني يعتقل "مختلس" المليار دولارMon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
-
نوال الزغبي تسرق الأنظار من عروس بطلّة سوداء ساحرة.. شاهد
تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل زفاف خاص أحيته، وكانت حريصة على استعراض إطلالتها من الحفل بصورة شاركتها مع الفانز عبر أنستجرام. النجمة الذهبية فاحت أنوثة ...Mon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT