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الإثنين 30 يناير 2017 03:04 مساءً
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ميناء دمياط يستقيل 14 سفينة خلال ال 24 ساعة الماضية
ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقيل 14 سفينة خلال ال 24 ساعة الماضية

الإثنين، 30 يناير 2017 03:30 م
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينه ، منها 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة ، فضلا عن استقبلال الميناء السفينة##ISABE OLDEMDORSS ##محملة 9 ألاف و 432 طنا من الذرة طن ذرة .والسفينة ##STOTDAYARM ## محملة 5 ألاف 256 طنا من الميثانول ، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و سفينة بضائع عامة .

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط - أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة ، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأوضح البيان أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 93 ألفا و 148 طنا من القمح ، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 62 طنا و 282 طنا من القمح .

فيما شملت حركة الصادر من المينا 17 ألفا و 800 طن يوريا و 4500 طن فوسفات و 4500 طن رمل و 2100 طن ملح .

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