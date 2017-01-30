نشر محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة على موقع تداول الصور “إنستجرام”، جمعته بالمنتخب داخل غرفة تغيير الملابس بعد الفرحة بالفوز أمس على منتخب المغرب بهدف محمود كهربا والصعود إلى المربع الذهبى ومقابلة بوركينا فاسو.

وخرج الننى من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر أمام مباراة المغرب، التى أقيمت مساء الأحد بسبب الإصابة بشد فى السمانة فى اللقاء، الذى شهد فوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا فى الدقيقة 88، كما تأكد خروج مروان محسن من قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

يذكر أن الننى كان قد ابتعد عن المشاركة فى مباراة مصر والمغرب الأخيرة، والتى فاز فيها المنتخب الوطنى بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقائق القاتلة من عمر اللقاء.