صرحت د. إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها قامت بتوكيل المستشار مرتضي منصور، لمقاضاة كل من اتهمتهم بالتشهير بها أو بأسرتها بحسب وصفها .

وقالت إن ما تقوم به تخت قبة البرلمان من استغلال للأدوات البرلمانية لكشف الفساد فى الجامعة ما هو إلا تطهير للجامعة وليس هدم لها أو النيل من سمعتها كما ورد على لسان رئيس الجامعة.

وأضافت أنها قررت توكيل مرتضي منصور كى لا يكون الخلاف على صفحات الجرائد أو يحول إلى خلاف شخص... فسيتم مقاضاة كل الصفحات الالكترونية التى تهكمت عليها أو على أسرتها بما فى ذلك الصفحات الاخوانية التابعة لبعض أساتذة الجامعة المدعومون من قيادات الجماعة.

وكانت جلسات عمل جمعت بين البرلمانية عبد الحليم ومرتضي منصور ، استعدادا لعمل بلاغات للنائب العام بكل ما تعرضت له من إساءات فى شخصها أو أسرتها، كما سيتم إقامة دعوى سب وقذف ضد بعض الأساتذة الجامعين وزوجة قيادى فى الجامعة.