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الإثنين 30 يناير 2017 03:00 مساءً
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السفير البولندي: نعمل على زيادة أعداد السياح إلى مصر
سياح ـ سائحين ـ السياحة

السفير البولندي: نعمل على زيادة أعداد السياح إلى مصر

الإثنين، 30 يناير 2017 03:29 م

قال موركو تشينسكى سفير دولة بولندا بمصر خلال زيارته للإسماعيلية بأنه دولته تعمل على زيادة أعداد السياح البولندي إلى مصر لترجمة مصر كما كان من قبل مقصد السياح البولنديين حيث قبل الأحداث التى مرت بها مصر كان عدد السياح البولنديين فى مصر يتجاوز النصف مليون وعقب الأحداث بدأت السياح البولنديين التوجه إلى مصر حيث وصلت ما يقرب إلى 150 الف سائح والآن نعمل على زيادة أعداد السياح إلى مصر ليتجاوز النصف مليون كما كان من قبل نظرا لما تتمتع به مصر من طبيعة خلابة.

جاء ذلك خلال لقاء سفير بولندا والوفد المرافق له مع اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتأتى زيارة الوفد البولندى برئاسة السفير للإسماعيلية بهدف توطيد العلاقات المصرية البولندية وإتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين وتفعيل بروتوكولات التعاون المشترك بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية والغرفة التجارية البولندية، ومن المقرر ان يقوم السفير ومرافقوه بزيارة للغرفة التجارية بالإسماعيلية.

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