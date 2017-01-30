افتتح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ، اليوم الإثنين ، مشروع تأهيل ترعة الجعافرة بمركز دراو بأسوان بتكلفة مليون جنيه.

وقال المحاظ أسوان اللواء مجدى حجازى - فى تصريح صحفي - إن المشروع وفر 412 فرصة عمل ، واستغرق تنفيذه 4 شهور بإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والرى.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب ووزيرة التعاون الدولي افتتحا وحدة مرور دراو بنجع الطويسة التى تم تطويرها ، وذلك فى حضور مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى ، المقامة على مساحة ألف متر مربع وبتكلفة أعمال بلغت 600 ألف جنيه من موازنة الوحدة المحلية لمدينة دراو بأسوان.

ولفت إلى أن وحدة المرور الجديدة مغلقة منذ 13 عاما وأنه وجه بتطويرها لخدمة أبناء مدينة دراو والقرى المتاخمة لها ، موضحا أن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة والتى تم ربطها بإدارة مرور أسوان الرئيسية لسرعة إصدار التراخيص والمهام المطلوبة فى وقت قياسي.

من جانبه ، أكد رئيس مجلس النواب أن مدينة أسوان ستستضيف غدا الأحد المؤتمرالدولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، لافتا إلى أن المجلس تبنى فى شهر أكتوبر الماضي تنظيم هذا المؤتمر الدولى ، حيث وجه الدعوة فى هذا الإطار للبرلمان الدولي للمشاركة والذى استجاب لدعوة البرلمان المصرى ، حيث من المقرر أن يشارك فى أعمال المؤتمر برلمانيون دوليون إلى جانب ممثلين للبرلمان الأوربي والمصري.

وفيما يتعلق بسحب أراضي المتعثرين فى مدينة أسوان الجديدة ، قال رئيس مجلس النواب إن المجلس خاطب وزير الإسكان وأحال هذا الملف بالكامل لوزارة الإسكان والتى ستضطلع بمد فترة سماح جديدة للمتعثرين مراعاة للبعد الاجتماعي لهم فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.