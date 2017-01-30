أعلن المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة عن انشاء ساحة لتجميع الباعة الجائلين بكل حي للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع ، مطالبا رؤساء الأحياء بسرعة تحديد الأراضي الفضاء الصالحة لتنفيذ هذا المشروع المتوقع أن يظهر خلال شهرين أو ثلاثة.

وأصدر محافظ القاهرة تعليمات لرؤساء الأحياء بالإستعانة بنظم المتابعة الألكترونية التي وضعتها الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة لتسهيل الإجراءات داخل الحي والإسراع بوتيرة العمل به ، كما سمح لهم بتطبيق النظام اليدوي لحين تحديث نظم الادارة بالحي ، مشيرا الي أن هذا الإجراء سيطبق بالتوازي مع نظام تعيين مدير لكل مشروع يكون مسئولا عن متابعة العمل بالمشروعات .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام ونواب المحافظ ومديري مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.

وأشار الي وجود لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المشروعات برئاسته تضم في عضويتها السكرتير العام والمساعد ونواب المحافظ وأمانة فنية مهمتها الإشراف علي مديري المشروعات والتأكد من قيامهم بالمتابعة الحثيثة لتنفيذ المشروعات.

وقال المحافظ إنه تم وضع نظام حوافز لمديري المشروعات علي أساس قدرته علي دفع المشروع نحو الإنتهاء ، مشيرا الي أن الهدف من كل هذه الإجراءات الحفاظ علي المال العام وإحداث فرق في حياة المواطنين التي تخدمهم هذه المشروعات.

وأضاف أنه تم وضع نظام لمتابعة العمل بالأحياء حيث تم تقسيمها الي مربعات ، ولكن النظام لم يفعل بالصورة المرجوة ، لذا تم ربطه بنظام ألكتروني يقوم علي التحفيز ويهدف الى دفع العاملين لبذل جهد أكبر.

ولفت الي أن اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة يعكف حاليا علي إيجاد آلية لتطبيق نظام جديد للانتظار المؤقت في الشوارع وتقنين وضع السياس المنتشرين في شوارع القاهرة ، علي أن يبدأ هذا النظام يدويا لحين تحويله لنظام الكتروني يضمن إحكام السيطرة علي المشروع.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة كافة المشروعات التي تتم مع جهات أخري كالصرف الصحي والتأمين الصحي والمياه وغيرها ، مطالبا تلك الجهات بتعيين مديرين للمشروعات لمتابعتها وتقديم تقرير كل أسبوعين للمحافظة بنسب التنفيذ وأسباب التعثر والعقبات لتذليلها.

ونوه بأن المحافظ بصدد القيام بتجربة جديدة في مجال النظافة استرشادا بما تم بمحافظة كفر الشيخ تقوم علي تحفيز المواطنين علي فصل القمامة من المنبع وبيعها لأكشاك تابعة للمحافظة بمقابل مادي ، مشيرا الي أنه سيتم انشاء كشكين أحدهما بعزبة المسلمين والآخر بجسر السويس ما بين الزيتون ومصر الجديدة كتجربة يتم تقييمها تمهيدا لنشرها علي مستوي المحافظة.

وأكد أن عقود الشركات الأجنبية ستنتهي هذا العام ، ولذا تحاول العاصمة الوصول لأفكار ورؤي جديدة تشجع المواطنين علي التخلص من القمامة دون إلقائها بالشارع ، متوقعا أن تلقي هذه الفكرة رواجا خاصة في المناطق الشعبية لأن القمامة سيصبح لها قيمة ، حيث سيتم وضع قائمة بأسعار المخلفات : علب أو زجاجات أو ورق وغيرها ، علي الأكشاك.

وأشار الي أنه يجري حاليا وضع نمط واحد لدورة العمل بالمراكز التكنولوجية في كل الأحياء علي مستوي العاصمة ليسهل تيسير الأعمال والقضاء علي الخلل الذي يحدث عند التعامل بين حيين مختلفين ، كما سيجري تحديث 9 أحياء للحاق بهذه المنظومة.

وأعلن المحافظ عن تكليف الحدائق المتخصصة بادارة الممشى النيلي الذي تم تطويره في المنطقة الممتدة من كوبري قصر النيل حتي كوبري أكتوبر بوضع تصور لكيفية ادارة المكان ومنع التواجد العشوائي للباعة الجائلين وإحكام السيطرة علي المكان.

وأشار الي أن ادارة الحدائق المتخصصة للمكان لن تكلف المواطنين أي رسوم يدفعونها عند الدخول للمكان ، بل تهدف الي الحفاظ علي ما تم من أعمال به والتي تستهدف في المقام الأول ايجاد متنفس لائق بمواطني القاهرة يتمكنون من خلاله من الإستمتاع بالنيل دون أي مضايقات.

وطالب المحافظ بنشر الأزهار الطبيعية والأشجار في أحياء القاهرة استعدادا لقرب أعياد الربيع ولنشر البهجة في المناطق المختلفة ، مشددا علي رؤساء الأحياء ببذل جهد أكبر في توجيه سلوكيات المواطنين للحفاظ علي الحدائق.

وشدد علي رؤساء الأحياء بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين بسعر مناسب ونشر القوافل الغذائية وزيادة منافذ بيع السلع في كافة الأحياء خاصة الفقيرة منها وتفعيل دور مفتشي التموين وإلزامهم بالعمل علي فترتين لإحكام السيطرة علي السوق ومنع الممارسات الإحتكارية ، مشيرا الي وجود تعاون مع وزير التموين لمد المحافظة بأي سلع ناقصة.

وطالب مدير مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف حملات متابعة المنافذ المنتشرة في العاصمة والتأكد من استيفائها للأوراق الرسمية وتشديد الرقابة علي البقالين التموينين خاصة وقت صرف السلع التموينية لعدم استغلال المواطنين ومنع أي تلاعب وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

كما طالب المسئولين بالتركيز علي سرعة آداء الأعمال بالتواصل المباشر بينهم وعدم الإكتفاء بالمخاطبات الورقية التي تستغرق الكثير من الوقت ، وأكد على رؤساء الأحياء بتفعيل اتحادات الشاغلين بالعقارات طبقا للقانون 119 وإنشاء اتحادات شاغلين للشوارع الهامة والأثرية كشارعي المعز والألفي ، مطالبا رؤساء الأحياء بتقديم تقارير شهرية بالتنسيق مع النواب بعدد اتحادات الشاغلين التي تم انشاؤها.

كما طالب المحافظ كذلك بتعظيم المشاركة المجتمعية للشركات والمحال الكبري في تطوير الشوارع المتواجدين بها ، مشيرا الي وجود نماذج عدة لهذه المشاركة في بعض أحياء القاهرة ، خاصة وأنها تأتي تطبيقا لنص القانون الذي يحدد نسبة من انفاق الشركات العامة والخاصة للمشاركة المجتمعية وهو انفاق يقلل من الضرائب المفروضة علي هذه الشركات.