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الإثنين 30 يناير 2017 03:00 مساءً
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تريزيجيه على "تويتر": نحن نستطيع إن شاء الله
تريزيجيه

تريزيجيه على "تويتر": نحن نستطيع إن شاء الله

الإثنين، 30 يناير 2017 03:28 م
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نشر محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب الوطنى وموسكرون البلجيكى، صورة مجمعة من مباراة أمس مع منتخب المغرب، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، معلقا عليها: “نحن نستطيع إن شاء الله”.

ويلتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو فى التاسعة مساء بعد غد الأربعاء، بينما تلعب غانا مع الكاميرون فى نفس التوقيت الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

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