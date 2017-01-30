ترعى وزارة السياحة، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، حدثاً دولياً تنظمه كلية السياحة والفنادق بالفيوم بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 8 إلى 11 فبراير، بالتعاون مع جامعتى بورنموت البريطانيه وسالينتو الإيطالية.

ويتضمن الحدث، طبقاً لبيان وزارة السياحة اليوم، مؤتمراً دولياً للسياحة والضيافة فى نسخته العاشرة، فضلاً عن مهرجان فرعونى وحفل موسيقى ومعرض دولى مهنى للوكلاء السياحيين ومؤسسات الضيافة المختلفة.

يشارك فى الحدث خبراء دوليون متخصصون فى مجالات التراث والسياحة والتنمية المستدامة والتعليم والتدريب والبحث العلمى.

يهدف الحدث للجمع بين خبراء متخصصين من أكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين وأعضاء المجتمع المدنى وذوى التخصصات المرتبطة بتلك الصناعة، لعرض ومناقشة مقترحات الدراسات والبحوث وأوراق العمل المرتبطة بمحاور المؤتمر وتقديم استراتيجية تدعم وضع مصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة.

وتتضمن محاور المؤتمر، الذى يُعقد ضمن فعاليات الحدث تسويق وتمييز المقاصد السياحية بعد الأزمات، مساهمة السياحة فى حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادى، وتطوير مقاييس الأمن والامان للسائح والأماكن السياحية، تنمية المعالم الأثرية، إدارة الأزمات السياحية، دور السياحة فى حماية البيئة وتقليل الفقر، دور التقنيات التكنولوجية فى التنمية السياحية، التعليم السياحى وبناء القدرات من أجل التوظيف، دور المجتمع المحلى فى التنمية السياحية المستدامة، تنمية السياحة الرياضية، والرؤية الاستراتيجية لتسويق شرم الشيخ ودعم وضعها على الخريطة السياحية العالمية.

يذكر أن الحدث تقام فعالياته برئاسة الدكتورة هناء عبد القادر عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم، وتحت رعاية وزارتى السياحة والتعليم العالى وجامعة الفيوم ومحافظة جنوب سيناء.