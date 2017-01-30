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أستاذ أمراض ذكورة: نصف المصريون يعانون من سرعة القذف
جنس حياة زوجية علاقة

أستاذ أمراض ذكورة: نصف المصريون يعانون من سرعة القذف

الإثنين، 30 يناير 2017 03:34 م
كتب - متابعات

أكد الدكتور أحمد عادل أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب القصر العيني، أن 50% من المصريين يعانون من سرعة القذف وهي أعلى من النسبة العالمية، موضحا أن السبب في ذلك المفهوم المغلوط عن سرعة القذف، والمعلومات المغلوطة عن مدة العلاقة الجنسية، حيث يتوهم أنها من ربع ساعة إلى ساعة.

ولفت في برنامج “استاذ في الطب” والمذاع عبر فضائية “ltc”، إلى  أن الختان المبالغ فيه للإناث يؤدي إلى أن قدرة الزوجة على الإشباع قليلة جدًا، وبالتالي الرجل يهيأ له أنه لديه سرعة قذف، عندما يصل لمرحلة الإشباع قبل زوجته.

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