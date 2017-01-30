أكد الدكتور أحمد عادل أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب القصر العيني، أن الوقت الطبيعي لمدة العلاقة الجنسية يقدر من 3 إلى 7 دقائق والمتوسط 5 دقائق.

وأوضح في برنامج “استاذ في الطب” المذاع عبر فضائية “ltc”، أن تحديد هذا الوقت جاء بناء على دراسات وأبحاث أجريت على عدد كبير من المرضى.