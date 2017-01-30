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الإثنين 30 يناير 2017 03:01 مساءً
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تعرف على الوقت الطبيعي للعلاقة الجنسية
جنس نشوة زواج

تعرف على الوقت الطبيعي للعلاقة الجنسية

الإثنين، 30 يناير 2017 03:30 م
كتب - متابعات

أكد الدكتور أحمد عادل أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب القصر العيني، أن الوقت الطبيعي لمدة العلاقة الجنسية يقدر من 3 إلى 7 دقائق والمتوسط 5 دقائق.

وأوضح في برنامج “استاذ في الطب” المذاع عبر فضائية “ltc”، أن تحديد هذا الوقت جاء بناء على دراسات وأبحاث أجريت على عدد كبير من المرضى.

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