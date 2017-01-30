التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، قائد القوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث آفاق التعاون العسكرى المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريب بين القوات البحرية المصرية واليونانية .

تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، كما نقل قائد القوات البحرية اليونانية تحية وتقدير رئيس هيئة الأركان المشتركة اليونانية إلى القوات المسلحة ونظيره المصرى ، مشيراً إلى مستوى التنسيق والتفاهم بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات .

وأكد الفريق محمود حجازى على عمق الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية بما يدعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .