خريطة الإنترنت في العالم.. الإمارات بالمركز الأولالإثنين، 30 يناير 2017 02:00 م
قالت دراسة إحصائية إن عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم، ما يعني ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بواقع 10 في المئة من سكان المعمورة البالغ عددهم نحو 7 مليارات ونصف المليار.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع العدد يعود إلى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات في العالم من جهة، وانخفاض الأسعار من جهة أخرى.
وذكرت أن سكان القارة الإفريقية هم الأقل اتصالا بالإنترنت، إذ لا تزيد نسبتهم عن 29 في المئة، يليهم سكان جنوب آسيا بنسبة 33 في المئة، ثم آسيا الوسطى بنسبة 48 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات هي الأولى عالميا في نسبة الاتصال بالإنترنت التي تصل إلى 99 في المئة، أما كوريا الشمالية فتملك النسبة الأدنى، إذ لا يزيد عدد المتصلين بالإنترنت على 16 ألفا، أي ما يعادل نسبة واحد من 10 في المئة فقط من السكان.
وشهدت الوسائط، التي تستخدم للاتصال بالشبكة تغيرا هي الأخرى، فانخفضت نسبة استخدام الحاسوب بواقع 20 في المئة، لكنها ارتفعت على الهواتف المحمولة بواقع 30 في المئة.
ويملك نسبة 66 في المئة من سكان العالم هاتفا على الأقل، ويستخدم 34 في المئة منهم أجهزتهم الذكية للتواصل الاجتماعي.
ويبقى أن فيسبوك يملك العدد الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بواقع مليار و800 مليون مستخدم، 55 في المئة منهم ينشطون يومياً.
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