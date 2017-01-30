أعلن الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بانه سيتم افتتاح المركز اللوجستى بدولة كينيا خلال شهر فبراير المقبل ، وذلك فى إطار خطة انفتاح مصر على أفريقيا.

وقال الوزير - خلال زيارته اليوم الإثنين لمدينة الأثاث بدمياط يرافقه المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه - إنه تم إنشاء صندوق تمويل المخاطر برأس مال قدره 150 مليون جنيه، ويشارك فية كل من “صندوق تحيا مصر ، وبنك الاستثمار القومى ، ومركز تحديث الصناعة ” وذلك للنهوض بالمصانع المتعثرة نتيجة الثورة.

وأشار قابيل إلى أن عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة بلغ عددها 870 مصنعا ، حيث تم دراسة موقفها ، و تبين أن هناك عدد من المصانع له قضايا وتم تشغيل 72 مصنعا منهم والباقى تتم إجراءات إعادة تشغيلهم.

وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث بدمياط سوف تنقل المحافظة نقله حضارية من خلال تنشيط التجارة وتحديث الأثاث ، حيث يوجد فى مدينة الأثاث مركز تكنولوجي للتصميمات الحديثة ومتابعة الحديث من التصميمات ، لافتا إلى أن كل التشريعات التى تتم حاليا هدفها تنشيط الصناعة والتجارة ، موضحا أن مجلس النواب وافق على قانون سلامة الغذاء ويتم حاليا مناقشة قانون الترخيص وقانون الاستثمار.