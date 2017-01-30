تتمتع الأرقام والإحصاءات بأهمية كبرى في عالم كرة القدم، وفيما يلي أهم الأرقام التي سجلتها الساحرة المستديرة خلال الأسبوع وسجلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم .

109 أهداف هي حصيلة ما حققه إدينسون كافاني في صفوف باريس سان جرمان ، مما يجعله ثاني أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان ، حيث سجل المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً ثنائية في مرمى نانت ليخرج فريقه فائزاً السبت ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً في 19 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم ، أي أكثر بستة أهداف من مجموع ما سجله نانت الذي يحتل مركزاً في وسط الترتيب ، ثم سجل كافاني هدفين آخرين خلال فوز فريقه على بوردو الثلاثاء خارج ملعبه في كأس رابطة الأندية الفرنسية ليعادل رقم باوليتا ثاني أفضل هدافي النادي، وبات يتخلف فقط عن زميله السابق في خط المقدمة زلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفاً) ، أما اللاعب الآخر الوحيد الذي تخطى حاجز المئة هدف في صفوف باريس سان جرمان فهو دومينيك روشتو.

86 عاماً مرت منذ أن حقق روما الفوز على ملعبه في 13 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى قبل أن يعادله هذا الموسم ، وكان الفريق الذي ضم فولفيو برنارديني، أرتورو تشيني ورودولفو فولك قد حقق الإنجاز الأول حتى تعادل الفريق 1-1 مع لاتسيو في ديسمبر/كانون الأول عام 1930 ، أما أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الحالي - والذي يدين له الفريق بمعادلة الإنجاز - هو أدين دجيكو صاحب الهدف الوحيد في مرمى كالياري الأحد والذي سجل هدفه العاشر في 10 مباريات على الملعب الأوليمبي في العاصمة الإيطالية ، ورفع المهاجم رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم والذي كان أفضل رقم للاعب في البطولات الخمس الكبرى قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدفه الخامس عشر في مرمى ريال سوسييداد الخميس .‎‏

13 عاماً مرت منذ أن بلغ المغرب الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية في حين فشلت كوت ديفوار في ذلك بعد أن تفوق عليها أسود الأطلس الثلاثاء ، فمنذ نجح الثلاثي المؤلف من يوسف حجي، يوسف مختاري ومروان الشماخ في قيادة منتخب بلادهم لبلوغ نهائي نسخة عام 2004، لم يتمكن المغرب من تخطي دور المجموعات، في حين نجح الفيلة في ذلك في ست مرات متتالية، فقد منح الهدف الذي سجله رشيد عليوي المغرب الفوز على كوت ديفوار ليحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة على حساب منافسه ، وأنهت النتيجة سلسلة من 14 مباراة لم يُهزم خلالها الفيلة وكانت الخسارة الأولى لهم في 19 مباراة في كأس الأمم الأفريقية.

6 أندية من الدوري الأمريكي هو عدد الفرق التي دافع عن ألوانها سيباستيان لورو ليصبح بالتالي ثاني لاعب في التاريخ يفعل ذلك ، فقد أمضى اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سنتين فقط في فرنسا - الدولة التي ولد فيها - قبل الانتقال إلى أمريكا الشمالية حيث لعب في صفوف أندية سياتل سوندرز، فيلادلفيا يونيون (مرتين)، فانكوفر وايتكابس، نيويورك ريد بولز وكولورادو سبرينجز قبل أن ينتقل إلى دي سي يونايتد خلال الأسبوع الحالي ، في المقابل، كان مونتريال إيمباكت سابع فريق في الدوري الأمريكي يدافع عن ألوانه المهاجم الغاني دومينيك أودورو عام 2015. ‎‏