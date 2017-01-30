تستعد قوات عراقية مشتركة، بينها عناصر من “الحشد الشعبي” (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة) لاقتحام ناحية المحلبية (غرب الموصل) ذات الأغلبية التركمانية.

وقال موسى حسن جولاق، القيادي التركماني في “حشد تلعفر” التابع للحشد الشعبي، الإثنين، إن “قوات عراقية مشتركة استكملت أغلب استعداداتها لتحرير ناحية المحلبية (35 كلم غرب الموصل) وطرد عصابات داعش منها”.

وأضاف جولاق، أن “القوات التي ستشارك بهذه العملية، هي من اللواء 72 التابع للجيش العراقي، وفرقة العباس القتالية، وسرايا الجهاد، فضلاً عن مشاركة القوة الجوية العراقية”.

ونقل جولاق عن مصادره الأمنية، أن “عصابات داعش قامت باستقدام كتيبة من عناصره الشيشانيين والروس، وتموضعت في حي الظالمين والحي العسكري، بهدف التصدي لقواتنا”.

ولفت إلى أنه “تم قتل العشرات منهم بضربات جوية استباقية نفذها الطيران الحربي العراقي”.

وتتوسط ناحية المحلبية التي يقطنها نحو 15 ألف نسمة، غالبيتهم من التركمان، الطريق بين مدينة الموصل ومدينة تلعفر (غرب الموصل)، وفي حال السيطرة عليها سيتم عزل عناصر “الدولة الاسلامية” المتواجدين في الجانب الأيمن (الغربي) عن أولئك المتواجدين في تلعفر.