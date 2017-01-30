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3.7 مليار متصل بالإنترنت في العالم
الانترنت

3.7 مليار متصل بالإنترنت في العالم

الإثنين، 30 يناير 2017 01:58 م

وجدت دراسة إحصائية أن عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم، فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم. نصف سكان المعمورة البالغ عددهم نحو سبعة مليارات ونصف المليار متصلون بشبكة الإنترنت.

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