بالفيديو.. سمير زاهر: فوز الفراعنة على المغرب رفع الروح المعنوية للشعب

أكد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الاسبق، أن فرحة الفوز على منتخب المغرب لها طابع خاص؛ لأنها لم تتكرر منذ عام 1986، مشيرا إلى أن فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية خلال الوقت ...