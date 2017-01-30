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أحمد المدني يوقّع "نيوتن و سنيّة" بمعرض الكتاب غدًا
أحمد المدني

أحمد المدني يوقّع "نيوتن و سنيّة" بمعرض الكتاب غدًا

الإثنين، 30 يناير 2017 01:51 م
خاص - محيط

يحتفل الكاتب الشاب “أحمد المدني” بتوقيع مجموعته القصصية القصيرة “نيوتن و سنية”، الصادرة حديثًا عن الدار للنشر والتوزيع، في معرض الكتاب غدًا الثلاثاء ؛ وذلك من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الثالثة ظهًرا في صالة ٢ بجناح دار الدار.

“الجدير بالذكر أن “نيوتن و سنيّة” هي مجموعة قصصية قصيرة ساخرة مليئة بالموضوعات، يتنوع الحكي بها، و يتنوع أبطالها فنجد النصاب و التلميذ والرومانسي، و الراقصة، بعض القصص تنتمي لعالم الفانتازيا، منها الخيالية و الرومانسية و قصص الرعب و الغموض أيضًا لم ينسى الكاتب القصص الاجتماعية، تتميز المجموعة بالنهايات غير المتوقعة و المفاجئة.

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