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الإثنين 30 يناير 2017 01:05 مساءً
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واقع قد يتطابق مع السينما.. شريط حياتك أمام عينيك قبيل الموت
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واقع قد يتطابق مع السينما.. شريط حياتك أمام عينيك قبيل الموت

الإثنين، 30 يناير 2017 01:49 م

تماما كما يحدث بكثير من المشاهد السينمائية الشهيرة، قالت دراسة جديدة إن شريط حياة الإنسان يمر أمام عينيه عندما يموت، حين تشتغل في تلك اللحظة أجزاء من الدماغ، كانت مكلفة بتخزين الذكريات.

وأجري بحث على عدد من الأشخاص كانوا بحالة طبية “قريبة من الموت”، فتبين للباحثين أن شريطا مر أمام أعين هؤلاء الأشخاص، على غرار ما يحدث في أفلام هوليوود، يظهر لهم ذكريات الماضي، في ترتيب كرونولوجي (زمني).

وقال المشاركون: “كان هناك ترتيبا في ذكريات حياتنا، التي يبدو أنها تأتي بشكل عشوائي، وأحيانا في وقت واحد”.

وكشفت الدراسة، التي أجريت بجامعة هداسا، ونقلتها صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن العديد من الذكريات التي ظهرت لأولئك الأشخاص كانت تغلب عليها “اللحظات العاطفية” بشكل كبير.

وكانت دراسات سابقة وجدت أن “الظاهرة” تعتبر أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون خلال التنفس وبالشرايين عقب السكتة القلبية.

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