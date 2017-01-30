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الحوثيون يستهدفون مبنى للأمم المتحدة في "ظهران الجنوب" بالسعودية
الحوثيون ـ الحوثيين ـ اليمن

الحوثيون يستهدفون مبنى للأمم المتحدة في "ظهران الجنوب" بالسعودية

الإثنين، 30 يناير 2017 01:51 م
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين ، أن الانقلابيين الحوثيين في اليمن استهدفوا مبنى تابعًا للأمم المتحدة في ظهران الجنوب.

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية يستهدف مواقع الحوثيين جوًا في إطار دعم القوات اليمنية لاستعادة الشرعية على أراضيها.

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