أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين ، أن الانقلابيين الحوثيين في اليمن استهدفوا مبنى تابعًا للأمم المتحدة في ظهران الجنوب.

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية يستهدف مواقع الحوثيين جوًا في إطار دعم القوات اليمنية لاستعادة الشرعية على أراضيها.